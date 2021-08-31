МИД КНР заявил, что вывод войск ВС США открывает новую страницу в истории Афганистана

Пекин, 31 августа. Вывод американского военного контингента из Афганистана является неизбежной неудачей США, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Этот процесс открывает новую страницу в афганской истории, добавили в ведомстве. Соединенные Штаты вмешиваются в дела других стран и пытаются навязать им собственные ценности и свою общественную систему. Теперь наступает «новый этап для мирного восстановления Афганистана», добавил Вэньбинь.

Ранее о поражении США в Афганистане заявил «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). Вашингтону не удалось достичь своих целей в регионе, отметил представитель талибов Забихулла Муджахид.

1 Организация запрещена на территории РФ.