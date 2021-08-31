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Химики из США предлагают защитить посевы от вредителей «запахом страха»

  /   Обновлено: 31 августа 2021 10:27
Общество
Химики из США предлагают защитить посевы от вредителей «запахом страха»
pixabay.com  /  zdenet

Москва, 31 августа. Специалисты в области химии из США рассказали, что знают, как легко избавиться от вредных насекомых на растениях.

По словам химиков, выгнать вредителей с посевов помог «запах страха». Во время экспериментов специалисты обратили внимание, что жуки быстро приспосабливаются к пестицидам, но при этом продолжают бояться запаха своих врагов.

Исследователи решили закупорить запах, который производили насекомые-хищники, в сосуд. После были проведены исследования, которые показали, что вредители действительно испытывают страх и бегут подальше от растений.

Теперь предстоит узнать, на каком расстоянии работает такое средство. Для этого будет необходимо провести полевые испытания и выяснить, на сколько эффективен такой метод борьбы с вредителями.

Ранее специалисты решили выпустить габробракона на донские поля для борьбы с вредителями. Насекомое паразитирует на гусеницах, совках и других чешуекрылых, вредящих посевам сельхозкультур.

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насекомые вредители запах страха
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