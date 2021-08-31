Более 70% россиян довольны проведенным летом

Москва, 31 августа. Жители России считают, что уходящее лето прошло лучше, чем прошлогоднее. Они приняли участие в опросе и объяснили свое отношение к этому сезону.

Почти три четверти россиян (73%) довольны тем, как они провели лето 2021 года. На это указывают результаты опроса, проведенного аналитиками Всероссийского центра изучения общественного мнения. При этом 33% респондентов отметили, что уходящее лето лучше, чем предыдущее.

Около 50% участников опроса считают, что за это лето с ними произошло больше хороших событий, чем плохих. Еще 40% утверждают, что хороших и плохих воспоминаний у них примерно поровну. Самым важным событием лета россияне считают проведенный отдых. В рейтинг также вошли такие события, как рождение ребенка (5%) и повышение на работе (4%).

Как сообщалось ранее, около 70% жителей России желают жить в частном доме. Из 40 миллионов таких семей в настоящее время на собственных участках проживают 18 миллионов, рассказал гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.