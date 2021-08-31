Эфир: Выдворение и пожизненный запрет на въезд — каким иностранцам в РФ не рады

Во вторник, 31 августа, с 15:00 в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН, адвокат Виолетта Волкова объясняет, за какие проступки иностранных граждан могут пожизненно депортировать из нашей страны. К беседе также подключился журналист RT Константин Придыбайло.

Напомним, МВД России приняло решение о нежелательности пребывания в РФ гражданина Белоруссии — комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Пожизненный запрет на въезд в Россию комик получил за оскорбительные высказывания в отношении русских.

Также ранее сообщалось о депортации из нашей страны нескольких сотен мигрантов, которые были участниками массовых драк в российских городах.

Кто и как принимает решение о высылке иностранцев из России? Кому могут отказать в визе и на каких основаниях? Можно ли с помощью законодательства закрыть двери нашей страны для русофобов? И какие инструменты есть для наказания человека за русофобию за пределами России? Эти и другие вопросы в прямом эфире обсуждают Виолетта Волкова и Константин Придыбайло.