Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 15:28
15:26
Политика
Лавров емко охарактеризовал политику властей Украины
15:25
Политика
Глава МИД Армении считает открытым вопрос политического урегулирования в Карабахе
15:22
Происшествия
Мосгорсуд 3 сентября рассмотрит апелляцию по делу Платошкина
15:21
Общество
Создатель фильма «Небо» Игорь Копылов призвал бороться с искажением истории России
15:20
Общество
Знай уголки Крыма: блогер показал на фото, насколько красив российский полуостров
15:19
Армия
В МИД Армении заявили о положительной роли российских миротворцев в Карабахе
15:19
Общество
Звезда «Майора Грома» возглавила рейтинг самых популярных российских актрис
15:14
Общество
Режиссер Копылов объяснил, почему в кинотеатрах показывают мало российских фильмов
15:12
Происшествия
Подросток умер из-за отравления освежителем воздуха в Подмосковье
15:11
Шоу-бизнес
«Не любила все это»: Алекса рассказала правду о разрыве с Тимати
Все новости

Эфир: Выдворение и пожизненный запрет на въезд — каким иностранцам в РФ не рады
Общество
Эфир: Выдворение и пожизненный запрет на въезд — каким иностранцам в РФ не рады
r39.fssprus.ru  /  Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области

Во вторник, 31 августа, с 15:00 в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН, адвокат Виолетта Волкова объясняет, за какие проступки иностранных граждан могут пожизненно депортировать из нашей страны. К беседе также подключился журналист RT Константин Придыбайло.

Напомним, МВД России приняло решение о нежелательности пребывания в РФ гражданина Белоруссии — комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Пожизненный запрет на въезд в Россию комик получил за оскорбительные высказывания в отношении русских.
Также ранее сообщалось о депортации из нашей страны нескольких сотен мигрантов, которые были участниками массовых драк в российских городах.

Кто и как принимает решение о высылке иностранцев из России? Кому могут отказать в визе и на каких основаниях? Можно ли с помощью законодательства закрыть двери нашей страны для русофобов? И какие инструменты есть для наказания человека за русофобию за пределами России? Эти и другие вопросы в прямом эфире обсуждают Виолетта Волкова и Константин Придыбайло.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эфир: Выдворение и пожизненный запрет на въезд — каким иностранцам в РФ не рады
мигранты депортация запрет на въезд виолетта волкова медиагруппа патриот константин придыбайло
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru