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Зеленский взял люксовый номер в пятизвездочном отеле Вашингтона

  /   Обновлено: 31 августа 2021 10:31
Политика
Зеленский взял люксовый номер в пятизвездочном отеле Вашингтона
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Вашингтон, 31 августа. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты и остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams.

Соответствующую информацию распространил сайт «Телевизионной службы новостей». Зеленский прибыл в США с рабочим визитом. На 1 сентября запланирована его встреча с главой государства Джо Байденом.

Ранее стало известно, что украинский президент встретится с американским министром обороны Ллойдом Остином в Пентагоне. Об этом свидетельствует график главы военного ведомства. Ллойд примет Зеленского и своего коллегу Андрея Тарана в 21:00 по московскому времени. Информации о возможной пресс-конференции не приводится.

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украина сша зеленский
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