Зеленский взял люксовый номер в пятизвездочном отеле Вашингтона

Вашингтон, 31 августа. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты и остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams.

Соответствующую информацию распространил сайт «Телевизионной службы новостей». Зеленский прибыл в США с рабочим визитом. На 1 сентября запланирована его встреча с главой государства Джо Байденом.

Ранее стало известно, что украинский президент встретится с американским министром обороны Ллойдом Остином в Пентагоне. Об этом свидетельствует график главы военного ведомства. Ллойд примет Зеленского и своего коллегу Андрея Тарана в 21:00 по московскому времени. Информации о возможной пресс-конференции не приводится.