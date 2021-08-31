ФАН обратился в прокуратуру в связи с ребрендингом штаба Навального в Волгограде

Ликвидированный в соответствии с решением Мосгорсуда штаб Навального1 в Волгограде (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в РФ) может продолжать свою деятельность под названием ВАШ «Дозор» (Волгоградский антикоррупционный штаб «Дозор»). Кто стоит за этим проектом и как он связан с экстремистскими структурами оппозиционера, отбывающего наказание в исправительной колонии в городе Покров, разбиралось Федеральное агентство новостей.

Клон запрещенной организации

Проект ВАШ «Дозор» стартовал в Волгограде в минувшую среду, 25 августа. На сайте общественно-политического движения отмечается, что его главной задачей якобы является защита интересов обычных людей. Организаторы обещают «говорить правду», бороться с коррупцией и монополией, чтобы «регион жил богаче», и выпускать расследования. Также они намерены осуществлять контроль за предстоящими выборами в Госдуму. Все это фактически повторяет описание деятельности прекратившего работу с 26 апреля местного филиала «Фонда борьбы с коррупцией»2 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и ликвидирована по решению суда).

Поразительная схожесть с экстремисткой структурой осужденного оппозиционера Алексея Навального прослеживается также в принципах устройства «новой» организации. ВАШ «Дозор» не является официально зарегистрированным юридическим лицом или его подразделением, не имеет органов управления и существует исключительно за счет добровольных пожертвований, о чем говорится на главной странице интернет-ресурса движения. Единомышленников призывают материально поддержать проект, сделав пожертвование, в том числе в криптовалюте, заверяя потенциальных инвесторов, что это «анонимно и безопасно».

Подопечные Волкова

Главным медийным лицом ВАШ «Дозор» является бывший координатор волгоградского штаба Навального Евгений Кочергин. Ликвидированной экстремистской структурой он руководил с 2018 года. Именно он засветился в пилотном видеоролике на YouTube-канале проекта.

Prt Scr youtube.com / ВАШ «Дозор» | Волгоград

Напомним, в судебном решении от 9 июня 2021 года о признании ФБК и связанных с ним структур Алексея Навального экстремистскими организациями активист прямо фигурирует как лицо, которое осуществляет руководство штабом в Волгограде.

В январе 2020 года член ВАШ «Дозор» отметился распространением фейка о якобы нарушениях в ходе проведения Общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. В результате проведенной проверки эксперты Независимого общественного мониторинга (НОМ) выяснили, что он в своем Telegram-канале опубликовал снимок «странного» избирательного участка, сопроводив его комментарием: «Голосование под балконами, у кустов. Город Волжский, 30 микрорайон».

«Оказалось, что эта инфа пошла из групп ВКонтакте. Дошла до моей предложки. Мой косяк, поверил без проверки», — признался потом провокатор Кочергин.

Активист неоднократно задерживался сотрудниками правоохранительных органов. Так, в конце января текущего года его арестовали на десять суток в соответствии с ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия). Кочергин 25 января, находясь в спецприемнике УМВД по Волгограду, призывал людей, подвергнутых административному наказанию, к участию в несанкционированном митинге. Незадолго до этого у него дома проводился обыск в рамках уголовного дела по факту незаконного оборота наркотиков.

Спустя несколько месяцев, в апреле, Евгений был признан виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка проведения митинга). Суд установил, что 19 апреля активист вел агитацию в интернете, побуждая граждан к участию в незаконной акции. За это его арестовали на 25 суток. Экс-координатор штаба Навального в Волгограде также судился с областной призывной комиссией, пытаясь добиться права на прохождение альтернативной службы в армии и доказать наличие несуществующих заболеваний, однако иск не был удовлетворен.

Еще одна активистка ВАШ «Дозор» 27-летняя Мария Худоярова также работала в волгоградском штабе Навального. В октябре 2020 года ее вызывали в прокуратуру города в связи с организацией акции «Волгоградцы собираются на выходные «кормить голубей».

Prt Scr youtube.com / ВАШ «Дозор» | Волгоград

Худоярова, как и Кочергин, несколько раз привлекалась к административной ответственности за призывы к участию в несогласованных с властями митингах. В конце апреля 2021 года суд постановил арестовать девушку на 25 суток.

Таким образом, сразу несколько участников новоиспеченного общественно-политического движения в Волгограде до недавних пор работали в местном филиале ФБК. Всей же сетью штабов Навального до ее ликвидации руководил ближайший соратник осужденного оппозиционера Леонид Волков, который сейчас скрывается от российского правосудия в Литве. Неслучайно беглый либерал одним из первых начал рекламировать подписчикам в соцсетях проект ВАШ «Дозор».

«Не все, кто раньше входил в штаб, решили продолжать заниматься политикой. Из штаба в движение вошли я и Маша. Остальные люди не работали в штабе, но это наши сторонники, придерживающиеся наших взглядов», — рассказал Кочергин СМИ некоторые подробности о команде ВАШ «Дозор».

Ребрендинг штаба Навального

Многие обстоятельства указывают на тот факт, что Волгоградский антикоррупционный Штаб «Дозор» фактически является реинкарнацией запрещенной в России экстремистской организации. Новый проект практически скопировал тезисы, которые использовались ликвидированными судом структурами Навального. По сути, Кочергин и Худоярова намерены продолжать деятельность ближайшего окружения основателя ФБК. Наверняка все их будущие «расследования» также будут направлены на дискредитацию действующих властей, что подтверждает первый опубликованный на сайте наспех сделанный материал, направленный против губернатора региона Андрея Бочарова.

О продолжении работы некоторых штабов Навального в качестве «независимых общественно-политических движений во главе с сильными лидерами» в конце апреля заявлял обустроившийся в Прибалтике Леонид Волков. Несмотря на то, что главный провокатор ФБК рассуждал о невозможности проведения ребрендинга, очевидно, волгоградский проект является одним из наглядных примеров реализации этого банального приема.

Вероятнее всего, команда осужденного оппозиционера планирует и дальше посредством таких структур, как ВАШ «Дозор», дискредитировать институт выборов. Учитывая опыт Кочергина в распространении недостоверной информации, в преддверии избирательного процесса в Сети может появиться еще много фейков.

РИА ФАН направил обращение в ГУ МВД Волгоградской области, а также прокуратуру города Волгограда с заявлением, что экстремистская организация «штаб Навального» продолжает осуществлять свою деятельность в регионе под новым названием, и просьбой принять меры реагирования.

1 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.