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Президент Казахстана принял отставку министра обороны Ермекбаева

  /   Обновлено: 31 августа 2021 10:23
Армия
Президент Казахстана принял отставку министра обороны Ермекбаева
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press

Нур-Султан, 31 августа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку министра обороны республики Нурлана Ермекбаева, сообщает пресс-служба главы государства.

Решение было принято после возгорания у одного из складов близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области. Пожар спровоцировал серию взрывов.

«Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее», — сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

Ранее сообщалось, что глава республики объявил траур по жертвам ЧП на складах. Он отметил, что погибшие во время инцидента военнослужащие и спасатели проявили настоящий героизм и самоотверженность.

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Казахстан ермекбаев токаев
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