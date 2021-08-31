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Эрмитаж продает цифровые произведения из лимитированной коллекции

  /   Обновлено: 31 августа 2021 10:27
Общество
Эрмитаж продает цифровые произведения из лимитированной коллекции
prt scr hermitagemuseum.org  /  Государственный Эрмитаж

Санкт-Петербург, 31 августа. Государственный Эрмитаж объявил о начале продажи собственных NFT-токенов. Музей выставил цифровые произведения из лимитированной коллекции.

Продажа токенов будет проходить на маркетплейсе Binance и стартует 31 августа в 15:00 по московскому времени. Аукцион по продаже лимитированной цифровой коллекции музея продлится до 7 сентября. Коллекция, выставленная на торги, создавалась на основе изображений, которые хранятся в музее.

NFT-токены уникальны и их невозможно разделить, они необходимы для подтверждения права собственности на конкретный объект. Стартовая стоимость такого токена составляет 10 тысяч долларов. Все вырученные с продажи средства будут направлены на нужды Государственного Эрмитажа.

Ранее стали известны подробности строительства Эрмитажа в Москве. Здание будет возведено на территории реорганизуемой промзоны «ЗИЛ». Строительство начнется уже осенью.

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