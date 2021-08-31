Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии

Москва, 31 августа. Президент России Владимир Путин направил киргизскому лидеру Садыру Жапарову поздравление с Днем независимости. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер в поздравлении выразил уверенность, что Москва и Бишкек будут наращивать двусторонние связи. По словам Путина, отношения между государствами складываются в духе стратегического партнерства и союзничества.

«Налажен содержательный политический диалог», — отметил президент России.

Глава государства оценил конструктивное сотрудничество с Киргизией на различных направлениях. Путин добавил, что наращивание двусторонних связей в полной мере отвечает интересам дружественных народов.

Президент РФ ранее поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения. Главе Белоруссии исполнилось 67 лет 30 августа.