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Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии

  /   Обновлено: 31 августа 2021 10:20
Политика
Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 31 августа. Президент России Владимир Путин направил киргизскому лидеру Садыру Жапарову поздравление с Днем независимости. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер в поздравлении выразил уверенность, что Москва и Бишкек будут наращивать двусторонние связи. По словам Путина, отношения между государствами складываются в духе стратегического партнерства и союзничества.

«Налажен содержательный политический диалог», — отметил президент России.

Глава государства оценил конструктивное сотрудничество с Киргизией на различных направлениях. Путин добавил, что наращивание двусторонних связей в полной мере отвечает интересам дружественных народов.

Президент РФ ранее поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения. Главе Белоруссии исполнилось 67 лет 30 августа.

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Все новости / Политика / Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии
путин киргизия день независимости
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