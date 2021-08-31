Донбасс посетили четыре европейские делегации, а Зеленский открыл «Крымскую платформу»

В Донбассе продолжаются обстрелы, на которые ополчение довольно метко отвечает. Зеленский инициировал запуск «Крымской платформы», ставшей своеобразным антироссийским кружком и переговорной площадкой по наращиванию инвестиций в украинскую экономику. На этом фоне Польша продолжает развивать проект «Междуморье» с включением туда Прибалтики, Румынии, Украины и Молдавии.

Оперативная обстановка в Донбассе

За прошедшую неделю количество нарушений в Донбассе снизилось практически в 2,5 раза (795 обстрелов против 1922), что лишний раз говорит о необъективности оценки ситуации только лишь по количеству обстрелов и хаотичности их динамики.

Федеральное агентство новостей /

На северном фронте продолжает оставаться сложной обстановка в окрестностях Золотого (58 км северо-западнее Луганска) и Попасной (65 км западнее Луганска), где совершается большая часть нарушений в Луганской области. Первый район находится на стыке подразделений 24-й отдельной механизированной и 57-ой мотопехотной бригад, а второй исключительно в полосе обороны 24-й мехбригады. Оба этих соединения прошли углубленный курс подготовки под руководством инструкторов США, Великобритании и Канады на полигонах в Львовской и Николаевской областях и, скорее всего, проявляют «особое» старание в продвижении по «нейтральной» зоне, пытаясь оттеснить защитников Донбасса с занимаемых позиций.

Федеральное агентство новостей /

На центральном участке фронта сложная обстановка фиксировалась в пригородах Донецка и Горловки. Своего апогея она достигла 28 августа, когда в ответ на начавшийся с утра обстрел со стороны бойцов 25-ой парашютно-десантной бригады подразделения народной милиции ДНР попали по пункту временной дислокации одного из батальонов украинских десантников, повредив стоявшую там технику и здания.

#Авдеевка, последствия боевых действий утром 28/08/21 (больше фото https://t.co/oLHYRuk3lc, не совсем понимаю, правда, зачем это всё выкладывать, чтобы было видно, куда ещё добавить?) pic.twitter.com/38CDBdih5R — Necro Mancer (@666_mancer) August 28, 2021

В свою очередь со стороны 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ был открыт огонь по пригородам Горловки, результат которого — ранения, полученные двумя детьми.

Кроме того, осложняется ситуация на западных окраинах Донецка и в районе Еленовки (15 км южнее Донецка), где оборону занимает 28-я механизированная бригада. Здесь в течение недели ВСУ понесли единственную безвозвратную потерю — погиб оператор ПТРК 74-го разведывательного батальона. Скорее всего он находился в засаде, ожидая технику ополчения, либо выходил на позицию для обстрела огневых точек подразделения народной милиции ДНР.

На южном участке сложная ситуация остается в районах Петровского (38 км юго-западнее Донецка), где оборону занимает 93-я механизированная бригада, а также на самом юге — у ее соседа 128-й горно-штурмовой бригады.

Визиты иностранных делегаций в Донбасс

В течение недели юго-восток Украины посетили четыре иностранные делегации. Первой, 25 августа, прибыла парламентская делегация Эстонии, которая посетила южный фронт — районы Мариуполя и Широкино.

facebook.com / Операция объединенных сил

Также украинское командование утроило эстонской делегации морскую прогулку с демонстрацией показательной тренировки по ведению противодесантной обороны побережья Азовского моря.

facebook.com / Операция объединенных сил

Чуть позднее, также 25 августа, в Мариуполь приехали представители Европарламента, которым украинцы показали Мариупольский торговый порт, а также пожаловались на блокаду Азовского моря и Керченского пролива со стороны РФ. Также европарламентариям продемонстрировали разрушенный поселок Широкино и рассказали об украинском видении ситуации на линии соприкосновения. На основе увиденного и услышанного депутаты составят доклад, который будет озвучен на одном из его заседаний ЕП.

25 августа уже на северном участке фронта побывала парламентская делегация Швейцарии по главе с председателем Национального совета Андреасом Эбби.

facebook.com / Операция объединенных сил

Украинская сторона пожаловалась на ограничения в передвижении через контрольные пункты въезда выезда (КПВВ) со стороны народных республик под предлогом вирусных ограничений, а также ознакомила с планом реконструкции КПВВ в Станице Луганской. В свою очередь, швейцарская сторона передала гуманитарную помощь в виде 1,5 млн тестов на выявление COVID-19 для использования их в интересах функционирования пунктов пропуска.

Последней делегацией, посетившей юго-восточные районы Украины, а именно Луганскую область, стали представители министерства обороны Латвии во главе с депутатским секретарем МО Баибой Блодниеце.

facebook.com / Операция объединенных сил

В целом все визиты были логичным продолжением информационной кампании по декларированию поддержки Украины после проведенного 23 августа первого саммита «Крымской платформы».

Крымская платформа — очередной антироссийский «кружок»

Наиболее распиаренным событием наряду с «днем независимости» на Украине стал первый саммит «Крымской платформы» — международной площадки, на которой предполагается вырабатывать единые подходы в деле «восстановления территориальной целостности», а также показывать международную поддержку Киеву. Однако, несмотря на довольно внушительное количество участников — 46 стран и международных организаций — на уровне глав были представлены чуть больше 10 из них (в том числе Польша, Румыния, Венгрия, Швеция, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, Молдавия и Грузия).

Крупные государства же решили понизить свое представительство, прислав делегатов, не уполномоченных решать серьезные вопросы межгосударственных отношений. Так, основные игроки на мировой арене были представлены:

США — министром энергетики;

Великобритания — министром по добрососедским отношениям с Европой и Америкой;

Германия — министром энергетики;

Франция — министром внешней торговли.

Получается, что только от Великобритании прибыл профильный министр, от остальных — представители для обсуждения вопросов энергетики и экономики, но не для решения внешнеполитических вопросов и курса в отношении России.

Возможно, именно поэтому одним из достижений платформы стало учреждение общеевропейского фонда по противодействию влиянию Москвы в южных и восточных районах Украины. Инициатором его создания выступила Великобритания, а поддержали такие страны, как Канада, Швеция, Швейцария и США. Предполагается, что фонд начнет работу в декабре и в течение трех лет получит от доноров около 50 миллионов долларов на «инициативы по укреплению потенциала пострадавших от конфликта регионов».

Итоговая декларация саммита «Крымская платформа» также не принесла неожиданностей, а наиболее интересными ее пунктами являются:

готовность участников вложиться в развитие приграничных с Крымом районов Украины;

пресечение неправомерных действий в Черном море и препятствование его милитаризации.

Первый закладывает основу под увеличение инвестирования в южные регионы Украины, что увеличивает заинтересованность вложившихся стран в защите действующего правительства. Второй дает основания полагать, что помимо увеличения военного присутствия стоит ждать проходов через территориальные воды близ Крыма в рамках демонстрации «свободы судоходства».

Украина в «Ассоциативном трио» и «Междуморье»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в праздновании «Дня независимости» Молдавии, которое состоялось 27 августа. Помимо Зеленского в торжествах участвовали главы Польши, Румынии, Грузии и, конечно же, молдавские первые лица.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

В ходе переговоров лидеры стран обсудили вопросы расширения сотрудничества. К примеру, Украина, Грузия и Молдавия являются частью уже одобренного ЕС проекта «Ассоциативное трио», на развитие которого президент ЕС Шарль Мишель выделил порядка 2 млрд евро инвестиций. Польша же продвигает свои интересы — проект «Междуморье», участниками которого также являются Украина, Румыния, а теперь, видимо, и Молдавия.

Speaking at a quadripartite summit with his counterparts from Romania, Moldova and Poland, Ukrainian president #Zelensky stated "Ukraine is ready to be an active participant in regional projects, first of all the 3 Seas initiative", touting the benefits of ???????? as a maritime state pic.twitter.com/JYmTXLYz55 — Three Seas Initiative (@ThreeSeas24) August 28, 2021

Поэтому и вопросы, обсуждаемые участниками встречи, были по большей части инфраструктурными, в их числе — строительство железной дороги, связывающей Румынию с Польшей.

Rail-2-Sea is one of the most important 3 Seas projects



The construction & modernization of 3,663 km of railway will link the Polish port of Gdańsk with the Romanian port of Constanța



Cities served in ???????? include: Cluj-Napoca Sighișoara Brașov Arad Alba Iulia Timișoara & Craiova pic.twitter.com/sZTaQRZaCo — Three Seas Initiative (@ThreeSeas24) August 29, 2021

Кроме того, президенты Украины Владимир Зеленский и Молдавии Майя Санду обсудили возвращение украинских энергетических компаний на молдавский рынок. Вероятнее всего, диалог направлен на снижение зависимости от поставок электроэнергии с Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и находящейся в введении российской компании «Интер РАО».

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