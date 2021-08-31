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«Яндекс» выкупит доли Uber в их совместных сервисах

  /   Обновлено: 31 августа 2021 10:20
Экономика
«Яндекс» выкупит доли Uber в их совместных сервисах
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 31 августа. Компания «Яндекс» полностью выкупит доли Uber в «Яндекс.Еде», «Яндекс.Лавке» и «Яндекс.Доставке», но при этом продолжит развивать совместно сервисы заказа такси и каршеринга.

Как отмечается в сообщении компании, «Яндекс» также приобретет у Uber 4,5% совместного предприятия, доведя таким образом долю в нем до 71%. «Яндекс» оценивает сумму сделки в 1 млрд долларов. Известно, что ее уже одобрили советы директоров обеих компаний.

«Яндекс» в результате сделки рассчитывает ускорить темпы развития бизнеса на рыке электронной коммерции и фудтеха с помощью более тесной интеграции сервисов и упрощения управленческих процессов. Помимо этого, одним из основных стратегических направлений компании станут беспилотные автомобили.

СМИ ранее рассказали подробности о выходе «Яндекса» из переговоров о приобретении «Азбуки вкуса». Вероятными причинами срыва сделки могли стать завышенные ожидания продавцов относительно цены, считают эксперты.

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