«Яндекс» выкупит доли Uber в их совместных сервисах

Москва, 31 августа. Компания «Яндекс» полностью выкупит доли Uber в «Яндекс.Еде», «Яндекс.Лавке» и «Яндекс.Доставке», но при этом продолжит развивать совместно сервисы заказа такси и каршеринга.

Как отмечается в сообщении компании, «Яндекс» также приобретет у Uber 4,5% совместного предприятия, доведя таким образом долю в нем до 71%. «Яндекс» оценивает сумму сделки в 1 млрд долларов. Известно, что ее уже одобрили советы директоров обеих компаний.

«Яндекс» в результате сделки рассчитывает ускорить темпы развития бизнеса на рыке электронной коммерции и фудтеха с помощью более тесной интеграции сервисов и упрощения управленческих процессов. Помимо этого, одним из основных стратегических направлений компании станут беспилотные автомобили.

СМИ ранее рассказали подробности о выходе «Яндекса» из переговоров о приобретении «Азбуки вкуса». Вероятными причинами срыва сделки могли стать завышенные ожидания продавцов относительно цены, считают эксперты.