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Контрабандистов с наркотиками на 50 млн рублей поймали на Сахалине
Происшествия
Контрабандистов с наркотиками на 50 млн рублей поймали на Сахалине
pxhere.com

Южно-Сахалинск, 31 августа. ФСБ и таможня пресекли деятельность банды, торговавшей синтетическими наркотиками. У злоумышленников изъяли около восьми килограммов наркотиков стоимостью 50 миллионов рублей.

По факту происшествия было возбуждено шесть уголовных дел по статьям о контрабанде наркотических средств, совершенной группой лиц по предварительному сговору. По некоторым данным, возраст предполагаемых преступников от 19 до 21 года.

Молодые люди заказывали наркотики из Китая, а также на материковой части России. Запрещенные вещества отправлялись крупной партией для продажи на территории Сахалинской области. Правоохранители обнаружили в лесу склад с наркотиками, предметами для фасовки и упаковки.

В настоящее время трех фигурантов уголовных дел заключили под стражу. Некоторым из них грозит пожизненное наказание. Другие детали преступлений не раскрываются.

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сахалин наркотики контрабанда
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