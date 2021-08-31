Россия испытывает подводные беспилотники для слежения за субмаринами

Москва, 31 августа. Военно-морской флот России в перспективе может получить подводные беспилотники, предназначенные для слежения за вражескими субмаринами.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин», специалисты уже начали испытания таких шпионских аппаратов. Собеседник журналистов отметил важное преимущество дронов по сравнению с классическими подводными лодками. В частности, беспилотники могут использовать для поиска противника даже «нескрытные методы».

«Ведь уничтожение такого аппарата из-за его малых размеров и маневренности не только затруднительно, но и экономически невыгодно», — объяснил представитель бюро.

Ранее в США обратили внимание на стремительное расширение российского флота. При этом китайские аналитики, как пишет «Утро.ру», назвали происходящее посланием Западу.