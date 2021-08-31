Российские волейболистки вышли в четвертьфинал ЧЕ

Белград, 31 августа. Женская сборная России по волейболу победила белорусских соперниц в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (27:25, 25:20, 19:25, 25:23) в пользу россиянок. Национальная команда России стала последней четвертьфиналисткой турнира и встретится в среду, 1 сентября, с командой Италии. Кроме того, в четвертьфинале встретятся Турция и Польша, Сербия, Франция и Швеция и Нидерланды.

Континентальное первенство проходит в четырех странах — Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии. Сборная России все матчи групповой стадии провела в сербской столице. На турнире 24 команды разбиты на четыре группы. По четыре лучшие национальные команды выходят в плей-офф.

Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале признался, что во время матча Евро-2020 с участием россиян смотрел волейбольную Лигу наций, где встречались сборные России и Польши. Как отметил спортивный комментатор, волейбол интереснее футбола.