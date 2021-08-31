Участников массовой драки в Мытищах выдворили из России

Москва, 31 августа. Несколько десятков иностранцев покинули территорию Россию после массовой драки со стрельбой в подмосковных Мытищах, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Соответствующее решение принял суд российской столице, уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«По решению суда 37 иностранных граждан выдворены с территории РФ. Ранее в отношении данных граждан сотрудниками полиции МУ МВД России «Мытищинское» был составлен ряд административных протоколов, в том числе за нарушение миграционного законодательства", — отметила Петрова.

Все произошло 5 августа на улице Пограничной в Мытищах. Участниками массовой драки стали приезжие на работу в Москву граждане стран Средней Азии. В итоге в полицию доставили 66 человек. В ходе рассмотрения дела суд оштрафовал 49 мигрантов на 5 тысяч рублей каждого. Нарушителей поместили в Центр временного содержания иностранных граждан, а после выдворили за пределы России.

Также известно, что в отношении 54-летней уроженки Чувашии завели уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Было установлено, что женщина владела хостелом, в котором проживали иностранцы без соответствующего разрешения. В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.