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Больше половины россиян признались, что им тяжело приступать к работе после отпуска

  /   Обновлено: 31 августа 2021 10:23
Общество
Больше половины россиян признались, что им тяжело приступать к работе после отпуска
pixabay.com  /  Claudio_Scott

Москва, 31 августа. Возвращение на работу после отпуска является проблемой для 57% жителей России.

Такие результаты выяснили в ходе опроса представители сервисов «Работы.ру» и «СберЗдоровья». Тяжелее всего после отпуска возобновлять общение с коллегами, отметили респонденты. Также сложности возникают в выполнении привычных задач. Кроме того, опрошенные указали на недостаток свободного времени при выходе на работу.

Россияне ранее рассказали, сколько времени необходимо, чтобы полноценно отдохнуть от работы в отпуске. Для этого нужно не менее двух недель.

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