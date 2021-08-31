Больше половины россиян признались, что им тяжело приступать к работе после отпуска

Москва, 31 августа. Возвращение на работу после отпуска является проблемой для 57% жителей России.

Такие результаты выяснили в ходе опроса представители сервисов «Работы.ру» и «СберЗдоровья». Тяжелее всего после отпуска возобновлять общение с коллегами, отметили респонденты. Также сложности возникают в выполнении привычных задач. Кроме того, опрошенные указали на недостаток свободного времени при выходе на работу.

Россияне ранее рассказали, сколько времени необходимо, чтобы полноценно отдохнуть от работы в отпуске. Для этого нужно не менее двух недель.