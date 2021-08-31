Три туриста с Украины пострадали при сходе лавины в Алании

Владикавказ, 31 августа. Три альпиниста с Украины получили травмы, попав под лавину во время восхождения на гору Казбек в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе МЧС.

Снежная масса сошла на туристов, поднимавшихся на вершину с грузинской стороны. В момент ЧП они находились на высоте более четырех тысяч метров.

К ним уже направляются спасатели из России и Грузии. О состоянии пострадавших пока ничего неизвестно, однако сообщается, что одна девушка получила перелом ноги.

Несколько месяцев назад сход лавины произошел в камчатском городе Елизово рядом со школой. В результате инцидента погиб мужчина, сообщала Deita.