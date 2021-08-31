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Шутка Леры Кудрявцевой в адрес Сарика Андреасяна обернется судебным иском
Шоу-бизнес
Шутка Леры Кудрявцевой в адрес Сарика Андреасяна обернется судебным иском
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 31 августа. Режиссер Сарик Андреасян готовит иск к организаторам «Новой волны» после прозвучавшей из уст ведущей Леры Кудрявцевой шутки в его адрес.

Скандал разгорелся после того, как Кудрявцева пошутила о творчестве кинорежиссера со сцены «Новой волны». Юмор кинематографист не понял и резко высказался в адрес знаменитости.

Андреасян уже обратился к адвокатам для подготовки иска. Скорее всего, по словам режиссера, он будет судиться с организаторами «Новой волны», которые являются заказчиками этих текстов.

«И Лера, и сценарист в данном случае — исполнители. Я лишь призываю к самоцензуре. Звездный статус Леры позволяет ей соглашаться произносить оскорбления или нет. В этом случае она согласилась», — пояснил автор комедий в интервью Teleprogramma.pro.

Он добавил, что в словах Кудрявцевой нет шутки, а только оскорбление. Андреасян не собирается терпеть хамское поведение по отношению к его персоне. Более того, ему не нравится, что такими высказываниями дезинформируют его зрителя о нем и его творчестве.

Лера Кудрявцева на сцене конкурса «Новая волна», представляя очередной номер, произнесла фразу, которая привела к скандалу.

«Они как фильмы Сарика Андреасяна — их много, но, как говорится, хорошего мало», — сказала ведущая.

Это задело кинематографиста, и он обрушился с критикой на теледиву, назвав шутку «тупой».

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суд кудрявцева андреасян
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