Создатель «Миража» рассказал о многочисленных судах с экс-солистками

Москва, 31 августа. Создатель «Миража» Андрей Литягин пожаловался на бывших участников группы, которые незаконно поют песни коллектива. Такие выходки артистов нанесли «Миражу» многомиллионный ущерб.

Создатели «Миража» подали многочисленные иски к бывшим солистам группы. Судебные процессы длятся годами, поскольку, по словам Литягина, «поймать за руку воров очень сложно». Он привел пример: сестры Груздевы на концерте в Минске пели композицию «Музыка нас связала». При этом во время выступления не объявили авторов песни. Как взыскать за нарушение авторских прав в союзном государстве, пока неясно.

В прошлом году «Миражу» удалось выиграть один процесс. Организаторов концерта Маргариты Суханкиной в Волгограде, где та пела хиты популярной группы, обязали выплатить 130 тысяч рублей.

«Все эти бывшие, включая особей мужского пола, ведут себя как бывшие содержанки. Как они аргументируют воровство? «А чо такого, я же пела в группе». Не подвергая сомнению безусловный талант бывших солисток, хочу напомнить, что этот проект придумал и создал я», — возмущенно заявил Литягин в интервью «АиФ», добавив, что ущерб за пять лет составил 25 миллионов рублей.

На протяжении нескольких лет в отношениях Литягина и бывших солисток «Миража» разлад. Продюсер готов помириться с артистками, если они возместят ущерб.