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Создатель «Миража» рассказал о многочисленных судах с экс-солистками
Шоу-бизнес
Создатель «Миража» рассказал о многочисленных судах с экс-солистками
Global Look Press  /  Vladimir Volnikov/Russian Look

Москва, 31 августа. Создатель «Миража» Андрей Литягин пожаловался на бывших участников группы, которые незаконно поют песни коллектива. Такие выходки артистов нанесли «Миражу» многомиллионный ущерб.

Создатели «Миража» подали многочисленные иски к бывшим солистам группы. Судебные процессы длятся годами, поскольку, по словам Литягина, «поймать за руку воров очень сложно». Он привел пример: сестры Груздевы на концерте в Минске пели композицию «Музыка нас связала». При этом во время выступления не объявили авторов песни. Как взыскать за нарушение авторских прав в союзном государстве, пока неясно.

В прошлом году «Миражу» удалось выиграть один процесс. Организаторов концерта Маргариты Суханкиной в Волгограде, где та пела хиты популярной группы, обязали выплатить 130 тысяч рублей.

«Все эти бывшие, включая особей мужского пола, ведут себя как бывшие содержанки. Как они аргументируют воровство? «А чо такого, я же пела в группе». Не подвергая сомнению безусловный талант бывших солисток, хочу напомнить, что этот проект придумал и создал я», — возмущенно заявил Литягин в интервью «АиФ», добавив, что ущерб за пять лет составил 25 миллионов рублей.

На протяжении нескольких лет в отношениях Литягина и бывших солисток «Миража» разлад. Продюсер готов помириться с артистками, если они возместят ущерб.

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Все новости / Шоу-бизнес / Создатель «Миража» рассказал о многочисленных судах с экс-солистками
авторские права мираж Литягин
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