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МРК «Советск» выполнил ракетные стрельбы в Белом море

  /   Обновлено: 31 августа 2021 10:15
Армия
МРК «Советск» выполнил ракетные стрельбы в Белом море
Global Look Press  /  MOD Russia/via Globallookpress.com

Калининград, 31 августа. Экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Советск» Балтийского флота совершил учебно-боевые ракетные стрельбы в Белом море, сообщили в пресс-службе флота.

Пуск выполнялся из комплекса «Калибр» по береговой мишени на полигоне Чижа. Ракета успешно поразила цель с расстояния более тысячи километров. В пресс-службе добавили, что МРК «Советск» прибыл в акваторию Белого моря из Балтийского.

За время перехода военные совершили свыше 30 внутрикорабельных учений. Экипаж тренировался в организации работы боевых информационных постов, маневрировании и ведении радиообмена, а также других операций.

В это же время стало известно, что Россия и Казахстан начали совместные тактические учения в Туве. Маневры военнослужащих проходят на полигоне Кара-Хаак.

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ракеты калибр балтийский флот мрк советск
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