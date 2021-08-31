МРК «Советск» выполнил ракетные стрельбы в Белом море

Калининград, 31 августа. Экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Советск» Балтийского флота совершил учебно-боевые ракетные стрельбы в Белом море, сообщили в пресс-службе флота.

Пуск выполнялся из комплекса «Калибр» по береговой мишени на полигоне Чижа. Ракета успешно поразила цель с расстояния более тысячи километров. В пресс-службе добавили, что МРК «Советск» прибыл в акваторию Белого моря из Балтийского.

За время перехода военные совершили свыше 30 внутрикорабельных учений. Экипаж тренировался в организации работы боевых информационных постов, маневрировании и ведении радиообмена, а также других операций.

В это же время стало известно, что Россия и Казахстан начали совместные тактические учения в Туве. Маневры военнослужащих проходят на полигоне Кара-Хаак.