На какое кино вырос спрос в России и по всему миру

Москва, 31 августа. В августе в прокат вышел фильм, основанный на реальных событиях и посвященный случившемуся в Донбассе в 2014 году. Лента называется «Солнцепек». Спрос на подобные картины в последнее время значительно вырос. Сегодня зрители хотят от кино правды и подробностей.

«Солнцепек» отвечает этому зрительскому запросу, показывая вооруженный конфликт в Луганске глазами одной семьи, оказавшейся в зоне боевых действий. Фильм изобилует жестокими сценами и посвящает зрителя в подробности жизни простых людей, ставших случайными жертвами политических противоречий.

Кадр из фильма «Солнцепек» /

Согласно статистике ООН, с апреля 2014 года по март 2015 года в Донбассе погибло более шести тысяч человек, более 700 тысяч бежали из страны. По словам создателей, эта человеческая трагедия тронула их до глубины души, именно поэтому они очень серьезно отнеслись к работе над картиной. Главной задачей для них стало показать людям весь ужас и безысходность войны.

В 2021 году вышел еще ряд отечественных кинолент, посвященных военной тематике. Это фильм о Зое Космодемьянской, юной героине Великой Отечественной войны, — «Зоя» (режиссеры: Максим Бриус и Леонид Пляскин). Картины «Красный призрак» (Андрей Богатырев), «Девятаев» (Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов) и «Турист» (Андрей Батов). Последний фильм перемещает зрителя в реалии недавних месяцев, он посвящен деятельности российских инструкторов во время военных столкновений в ЦАР.