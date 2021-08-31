Роскомнадзор составил первые протоколы за отказ подключиться к системе доменных имен

Москва, 31 августа. Специалисты Роскомнадзора составили первые административные протоколы за отказ подключиться к национальной системе доменных имен (НСДИ).

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на один из протоколов. Таким образом, за отсутствие подключения к НДСИ предполагается штраф от 60 до 100 тыс. рублей. В данный момент сообщается о 12 зарегистрированных делах по факту данного нарушения. Пакет поправок, который также известен как закон о «суверенном Рунете» вступил в силу с 1 ноября 2019 года.

Как ранее сообщалось, Роскомнадзор выиграл суд у Google. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Москвы.