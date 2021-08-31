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В центре Чумакова рассказали, когда может появиться вакцина от дельта-штамма COVID-19

  /   Обновлено: 31 августа 2021 10:07
Общество
В центре Чумакова рассказали, когда может появиться вакцина от дельта-штамма COVID-19
chumakovs.ru

Москва, 31 августа. Специалисты научного центра им. М.П. Чумакова планируют разработать вакцину от дельта-штамма коронавируса. Об этом сообщил гендиректор учреждения Айдар Ишмухаметов.

По его словам, это будет не модификация вакцины «КовиВак», а совершенно новый препарат. Ишмухаметов отметил, что на его создание потребуется год, сообщает RT.

В России ранее зарегистрировали пятую вакцину от COVID-19. Минздрав одобрил препарат «ЭпиВакКорона-Н», разработанный в центре «Вектор», сообщает «Ридус».

Специалисты НИИ гриппа им. Смородинцева тем временем планируют начать клинические исследования собственного препарата от коронавирусной инфекции. Испытания должны стартовать до конца этого года.

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вакцина коронавирус штамм дельта
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