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Церемония закрытия конкурса «Верный друг» на АрМИ-2021 состоялась в Алжире

  /   Обновлено: 31 августа 2021 10:03
Армия
Церемония закрытия конкурса «Верный друг» на АрМИ-2021 состоялась в Алжире
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Алжир, 31 августа. Кинологический конкурс «Верный друг», который проводился в рамках Армейских международных игр — 2021, завершился в Алжире.

Церемонию закрытия конкурса посетил заместитель министра обороны России Александр Фомин. В ходе мероприятия он отметил, что соревнования впервые развернулись на территории Африки.

«Рады, что первой страной, проводящей на своей территории конкурс «Верный друг», стал Алжир, наш давний и проверенный временем стратегический союзник», — подчеркнул генерал.

Состязания проходили среди мужских и женских команд. По итогам конкурса победителями стали мужская и женская команды Узбекистана. Команды из России заняли второе место, а третье разделили мужская команда Белоруссии и женская из Алжира.

Армейские международные игры стартовали 22 августа. Торжественная церемония открытия соревнований прошла в Подмосковье. При этом американских аналитиков, как сообщает «Утро.ру», поразило неожиданное выступление балета на этом мероприятии.

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россия минобороны рф фомин алжир арми-2021
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