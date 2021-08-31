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Новое ограничение ожидает пользователей Instagram
Экономика
Новое ограничение ожидает пользователей Instagram
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Сан-Франциско, 31 августа. Пользователей популярной социальной сети Instagram обяжут указывать дату рождения. Информацией поделилась корпорация Facebook, которой принадлежит сервис.

Согласно представленным сведениям, компания запретит пользоваться Instagram без указания дня рождения и будет проверять достоверность данных при помощи алгоритмов искусственного интеллекта. По словам разработчиков сервиса, ограничение позволит лучше осуществлять персонализацию рекламы и создавать функции по защите детей, передает «Коммерсантъ».

Представители организации отметили, что соцсеть будет спрашивать дату рождения при запуске приложения. В настоящее время в целях безопасности новые аккаунты детей младше 16 лет формируются автоматически закрытыми. Кроме того, Instagram не разрешает взрослым отправлять личные сообщения гражданам младше 18 лет без необходимой подписки.

Согласно данным сервиса Sensor Tower, мессенджер Telegram занял 15 место среди приложений, которые загрузили более одного миллиарда раз. Прежде аналогичное число скачиваний фиксировали Instagram, WhatsApp, Spotify и Facebook.

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instagram соцсети ограничения дата рождения
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