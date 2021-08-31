Девушка получила перелом ноги при сходе лавины на горе Казбек

Владикавказ, 31 августа. Группа из трех человек поднималась на гору Казбек, когда произошел сход лавины. Под снежную массу попала девушка, она получила перелом ноги.

Туристы начали восхождение с грузинской стороны. На место происшествия уже направляются спасатели из Грузии, к ним присоединятся российские коллеги, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Лавина накрыла альпинистов в Северной Осетии. Люди находились на высоте более четырех тысяч метров, все обстоятельства и подробности случившегося устанавливаются.

Несколько месяцев сход лавины произошел на Сахалине в районе села Горнозаводск. Снег засыпал проезжую часть, однако последствия ЧП были оперативно устранены, сообщала Deita.