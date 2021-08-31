Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 10:54
10:53
Экономика
Минпромторг РФ оценил возможность введения экспортных пошлин на металлы
10:52
Политика
В Китае рассказали о неожиданной реакции следствия по делу МН17 на новые данные о крушении
10:51
Общество
День людей африканского происхождения впервые в истории отмечается 31 августа
10:51
Общество
Меган Фокс и 50 Cent присоединились к касту четвертой части боевика «Неудержимые»
10:50
Экономика
Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей для военных
10:47
Спорт
«Незабываемое путешествие»: в Турине тепло попрощались с Роналду
10:47
Происшествия
Мать и двухлетняя дочь попали в больницу после взрыва самогонного аппарата в Чите
10:46
Общество
ФАН обратился в прокуратуру в связи с ребрендингом штаба Навального в Волгограде
10:45
Политика
Посол Белоруссии в РФ ожидает, что Путин и Лукашенко подпишут дорожные карты интеграции
10:39
Шоу-бизнес
Отдыхающая в компании юных блогеров Успенская отдала дочь на лечение
Все новости

Пьяная женщина выстрелила в подругу из-за детей в Новокузнецке

  /   Обновлено: 31 августа 2021 09:57
Происшествия
Пьяная женщина выстрелила в подругу из-за детей в Новокузнецке
wikipedia.org  /  Hustvedt/CC BY-SA 3.0

Новокузнецк, 31 августа. Жительница Новокузнецка открыла огонь по своей знакомой из пневматического пистолета на одной из городских детских площадок. В Сети появилось видео инцидента.

По уточненным данным, ссора между россиянками началась из-за детей. В один момент, не сумев справиться с эмоциями, одна из его участниц достала пневматическое оружие и начала стрельбу. На кадрах можно заметить, что в этот момент на улице было много людей, в том числе детей. Как сообщают правоохранители, в результате инцидента никто не пострадал. Однако пострадавшая опубликовала в Сети фотографии, на которых видны полученные ею ранения.

«До этого мы подавали на нее заявление в ПДН, так как она находилась в неадекватном состоянии, падала на детей в песочнице», — рассказала другая участница конфликта.

Что касается нападавшей, то через некоторое время она вернулась на место происшествия и продолжила угрожать. В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося. Известно, что зачинщица конфликта находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее газета A42.RU писала о пьяной женщине, которая за рулем иномарки сбила идущих по обочине мать с ребенком. Инцидент произошел в городе Енисейске.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пьяная женщина выстрелила в подругу из-за детей в Новокузнецке
новокузнецк пневматика детская площадка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru