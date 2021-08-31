Пьяная женщина выстрелила в подругу из-за детей в Новокузнецке

Новокузнецк, 31 августа. Жительница Новокузнецка открыла огонь по своей знакомой из пневматического пистолета на одной из городских детских площадок. В Сети появилось видео инцидента.

По уточненным данным, ссора между россиянками началась из-за детей. В один момент, не сумев справиться с эмоциями, одна из его участниц достала пневматическое оружие и начала стрельбу. На кадрах можно заметить, что в этот момент на улице было много людей, в том числе детей. Как сообщают правоохранители, в результате инцидента никто не пострадал. Однако пострадавшая опубликовала в Сети фотографии, на которых видны полученные ею ранения.

«До этого мы подавали на нее заявление в ПДН, так как она находилась в неадекватном состоянии, падала на детей в песочнице», — рассказала другая участница конфликта.

Что касается нападавшей, то через некоторое время она вернулась на место происшествия и продолжила угрожать. В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося. Известно, что зачинщица конфликта находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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