Россия и Казахстан начали совместные военные учения в Туве

Тува, 31 августа. Российские и казахские военнослужащие приступили к совместным ротным тактическим учениям на полигоне Кара-Хаак в Туве, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Маневры продлятся до 4 сентября и будут включать в себя отработку вопросов перехода в состав коллективных сил быстрого реагирования. Также военные потренируются в ведении разведывательно-поисковых действий с помощью беспилотников «Орлан-10» и вертолетов Ми-8.

Кроме этого, в учениях задействуют самоходные установки «НОНА-СВК», бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун». Военнослужащих ждет отработка задач уничтожения условных бандформирований, которые вторглись на территорию союзного государства, передает RT.

Ранее стало известно, что на полевых аэродромах состоялись первые испытания тяжелых беспилотников ВКС РФ. Маневры проводились в условиях отсутствия аэродромной сети.