Президент Украины проведет встречу с министром обороны США в Пентагоне

Вашингтон, 31 августа. Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне. Об этом свидетельствует график главы военного ведомства.

Ллойд Остин примет Владимира Зеленского и министра обороны Украины Андрея Тарана в 21:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Пентагоне. Информации о возможном общении с журналистами не приводится.

Пресс-служба Белого дома ранее доложила о переносе переговоров главы Украины с президентом США Джо Байденом с 31 августа на 1 сентября. Лидеры должны были встретиться на два дня раньше.

Зеленский прибыл в Вашингтон для обсуждения актуальных вопросов с американским лидером, информирует НСН. Президент прилетел с женой, первой леди Украины Еленой.

Аналитик Андрей Золотарев ранее поделился мнением от предстоящей встречи Байдена с Зеленским. Эксперт полагает, что украинский президент может привезти очередное домашнее задание от США.