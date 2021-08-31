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В тюрьме на юге Ирака казнили шесть заключенных
Весь мир
В тюрьме на юге Ирака казнили шесть заключенных
Global Look Press  /  Lukas Rapp/picture alliance

Багдад, 31 августа. Шестеро осужденных, приговоренных к высшей мере уголовного наказания, были казнены в тюрьме на юге Ирака. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в местной сфере здравоохранения.

Приговоренных повесили 30 августа в одном из исправительных учреждений в Ан-Насырии. Трое из них были осуждены по подозрению в террористической деятельности.

Представители международных правозащитных групп утверждают, что с начала года на территории республики были казнены как минимум 14 осужденных по аналогичной статье. При этом все они отбывали наказание в Ан-Насырии.

Кроме того, в прошлом году в республике были зарегистрированы 45 казней. Многие из узников обвинялись в связях с «Исламским государством»1 (запрещено на территории РФ).

На территории Ирака действует закон, согласно которому смертная казнь предусматривается для любого заключенного, осужденного за терроризм — под этим подразумевается в том числе членство в экстремистских группировках, даже если нет информации о каких-либо конкретных действиях человека в составе подобных структур.

Примечательно, что президент страны Бархам Салех выступает против смертной казни. По этой причине некоторые приговоры в отношении боевиков до сих пор не приведены в исполнение. А эксперты ООН по правам человека активно призывают Багдад прекратить казни, поскольку опасаются, что некоторые из осужденных могли попасть за решетку по политическим мотивам.

Ранее в августе к повешению был приговорен уроженец Ирака, признавшийся в убийстве высокопоставленного чиновника — мэра Кербеллы Абира Салима аль-Хафаджи. Политик был застрелен из пистолета Хусейном Абд аль-Амиром во время рабочей инспекции на одном из объектов несанкционированного строительства в районе Аль-Мамджи. По версии следствия, мотивом убийства стало недовольство кампанией мэра по пресечению нарушений в этой части Кербеллы. При этом от рук Аль-Амира также погибли двое сотрудников муниципалитета, сопровождавших Аль-Хафаджи.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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ирак смертная казнь
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