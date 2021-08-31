За что иностранца могут пожизненно депортировать из России

МВД России приняло решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации гражданина Белоруссии — комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде пожизненно в связи с оскорбительными высказываниями в отношении русских.

Ранее сообщалось о депортации из России нескольких сотен мигрантов, устраивающих массовые драки в российских городах.

Кто и как принимает решение о высылке иностранцев из России? Кому могут отказать в визе и на каких основаниях? Возможно ли в принципе законодательно закрыть дверь в Россию для русофобов? Как наказывать русофобов за пределами нашей страны?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит адвокат Сталина Гуревич.

Эфир пройдет во вторник, 31 августа, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задать вопросы на мероприятии.

Их можно прислать заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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