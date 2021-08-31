Режиссер Игорь Копылов расскажет о съемках фильма «Небо», об армии и о войне

Художественный фильм режиссера Игоря Копылова «Небо», основанный на истории гибели военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии, выйдет в прокат 7 октября. Ранее об этом фильме очень тепло отозвался министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу, подчеркнув, что фильм основан на реальных событиях.

Актер, сценарист и режиссер Игорь Копылов в студии Медиагруппы «Патриот» расскажет о своей фильмографии, об отношении к истории нашей страны и воспитании молодежи, а также о войне и современной российской армии.

Брифинг Игоря Копылова состоится во вторник, 31 августа, в 12:00.

Напомним, Су-24 Олега Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил и был спасен. Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задать вопросы на мероприятии.

Их можно прислать заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

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