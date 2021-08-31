Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 09:25
09:21
Экономика
Новая версия Lada Granta может появиться на авторынке
09:17
Экономика
Перечислены способы снизить платеж по ипотеке
09:15
Происшествия
Ребенку оторвало фалангу пальца во время катания с горки в Нижнем Новгороде
09:15
Общество
Абрамченко поддержала инициативу создания экокодекса России
09:15
Общество
Синоптик Леус пообещал москвичам бабье лето в сентябре
09:14
Спорт
Хавбек ЦСКА Влашич подписал шестилетний контракт с «Вест Хэмом»
09:09
Политика
Талибы указали на проигрыш Вашингтона в Афганистане
09:08
Происшествия
ВАЗ загорелся после столкновения с такси на трассе в Московской области
09:06
Общество
Жители России стали реже закупаться в крупных продуктовых магазинах
09:03
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара
Все новости

Хавбек ЦСКА Влашич подписал шестилетний контракт с «Вест Хэмом»

  /   Обновлено: 31 августа 2021 09:22
Спорт
Хавбек ЦСКА Влашич подписал шестилетний контракт с «Вест Хэмом»
pfc-cska.com  /  Пресс-служба ФК ЦСКА

Москва, 31 августа. Хорват в настоящее время прибыл в Москву из Лондона в расположение сборной Хорватии, которая готовится к матчу со сборной России.

Хавбек московского ЦСКА Никола Влашич подписал контракт с «Вест Хэмом» сроком на шесть лет, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два своих источника.

Хорватский полузащитник прилетел в Москву в расположение национальной команды, которая готовится к отборочному матчу ЧМ-2022 с Россией. В британской столице хавбек прошел медицинское обследование и подписал необходимые бумаги. Сделка по переходу Влашича в «Вест Хэм» закрыта. Армейцы получат 27 млн евро за футболиста.

Влашич перебрался в Российскую премьер-лигу (РПЛ) в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019 году москвичи выкупили его за 15,7 млн евро. В минувшем сезоне хавбек провел 26 матчей в российском чемпионате, в которых отличился 11 забитыми мячами (3 — с пенальти) и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что армейцы и английский «Вест Хэм Юнайтед» договорились о переходе полузащитника сборной Хорватии Николы Влашича.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Хавбек ЦСКА Влашич подписал шестилетний контракт с «Вест Хэмом»
цска вест хэм никола влашич
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru