Хавбек ЦСКА Влашич подписал шестилетний контракт с «Вест Хэмом»

Москва, 31 августа. Хорват в настоящее время прибыл в Москву из Лондона в расположение сборной Хорватии, которая готовится к матчу со сборной России.

Хавбек московского ЦСКА Никола Влашич подписал контракт с «Вест Хэмом» сроком на шесть лет, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два своих источника.

Хорватский полузащитник прилетел в Москву в расположение национальной команды, которая готовится к отборочному матчу ЧМ-2022 с Россией. В британской столице хавбек прошел медицинское обследование и подписал необходимые бумаги. Сделка по переходу Влашича в «Вест Хэм» закрыта. Армейцы получат 27 млн евро за футболиста.

Влашич перебрался в Российскую премьер-лигу (РПЛ) в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019 году москвичи выкупили его за 15,7 млн евро. В минувшем сезоне хавбек провел 26 матчей в российском чемпионате, в которых отличился 11 забитыми мячами (3 — с пенальти) и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что армейцы и английский «Вест Хэм Юнайтед» договорились о переходе полузащитника сборной Хорватии Николы Влашича.