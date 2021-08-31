Талибы указали на проигрыш Вашингтона в Афганистане

Кабул, 31 августа. Представитель «Талибана»1 (движение признано террористическим и запрещено в России) Забиулла Муджахид сообщил о поражении США в Афганистане.

По словам члена движения, Соединенные Штаты не достигли своих целей в государстве. Слова представителя «Талибана» передает один из местных телеканалов.

«Мы хотим хороших отношений с США», — добавил Забиулла Муджахид.

Ранее военно-политический аналитик Яков Кедми назвал истинную причину вывода американского контингента из Афганистана. По мнению эксперта, Вашингтон просто не располагает ресурсами для продолжения операции. Соединенные Штаты «слишком распылились по всему миру», подчеркнул он.

1 Организация запрещена на территории РФ.