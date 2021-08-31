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Жители России стали реже закупаться в крупных продуктовых магазинах

  /   Обновлено: 31 августа 2021 09:18
Общество
Жители России стали реже закупаться в крупных продуктовых магазинах
pixabay.com

Москва, 31 августа. Россияне все чаще отдают предпочтения магазинам у дома, реже делая закупки в гипермаркетах. Это приводит к изменению стратегии развития крупных торговых сетей.

Потребительские предпочтения россиян постепенно изменяются. Как сообщает издание «Российская газета», в связи с подобными тенденциями рынок трансформируется в сторону онлайн-торговли. Согласно статистическим данным, такой формат занимает около 9,6% продаж.

В настоящее время крупные российские магазины занимаются развитием нескольких форматов продаж. Обычные гипермаркеты начали выполнять функции своеобразного склада. По мнению генерального директора агентства INFOLine Ивана Федякова, они могли бы использоваться для доставки непродовольственных товаров.

Поход в магазин может быть выгодным, если следовать ряду рекомендаций. Как сообщалось ранее, ценник можно снизить, если пользоваться бонусными картами и обращать внимание на акции.

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