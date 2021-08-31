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Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара
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Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара

  /   Обновлено: 31 августа 2021 09:03
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 августа. Курс американской валюты увеличился на открытии торгов Московской биржи относительно предыдущего уровня закрытия.

Согласно данным площадки, стоимость доллара выросла на 0,25 копейки и достигла 73,5 рубля. Курс европейской валюты поднялся на 19,25 копейки и составил 86,84 рубля, передает ТАСС.

Центробанк России ранее сообщил, что популярность иностранной валюты среди населения снизилась на 27% в летний период времени. При этом долларом жители страны начали интересоваться в четыре раза реже.

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