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Военный обозреватель Артамонов назвал назвал превосходящее НАТО российское оружие

  /   Обновлено: 31 августа 2021 08:54
Армия
Военный обозреватель Артамонов назвал назвал превосходящее НАТО российское оружие
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 августа. Практически все вооружение РФ превосходит США и НАТО. Об этом заявил российский военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов.

В интервью для YouTube-канала «Украина.ру» он отметил, что в военной отрасли Россия опережает Запад. В распоряжении Москвы есть виды вооружения, которого нет у Вашингтона.

«После 2018 года, когда 1 марта послание Федеральному собранию Российской Федерации главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным было произведено, мы знаем о наличии у нас таких видов вооружений, как гиперзвуковое оружие. В частности, ракета «Авангард», в том числе и «Кинжал», и «Циркон», коими Соединенные Штаты не обладают даже в перспективе», — отметил эксперт.

Он добавил, что пока американцы могут продемонстрировать только макет подобных ракет. У США, в том числе, нет лазерного комплекса «Пересвет», который уже сейчас используется Вооруженными силами РФ и создает беспилотную зону в ключевых стратегических точках.

«Если взять наземное оружие, то танк «Армата» превосходит американское танкостроение приблизительно на 30 лет. Китайцы дали заключение, что у американцев даже нет сплавов, и этих марок стали, которые используются при разработке этого танка, при его производстве. У американцев тяжелые марки стали. У нас есть уже более легкие марки стали, которые позволяют танку бегать куда более резво», — подчеркнул Артамонов.

Ранее военный эксперт Борис Рожин в интервью для Федерального агентства новостей заявил, что Россия остановить любую прямую военную угрозу.

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сша нато вооружение александр артамонов
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