Бастрыкин поручил проверить ход дела о фотосъемке подростка из Красноярска

Москва, 31 августа. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить ход расследования по фотосессии несовершеннолетней девочки из Красноярска.

Информация об этом сообщается на сайте СК РФ. Бастрыкин поручил следователям Красноярска доложить о ходе дела. Недавно уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова сообщила, что разбирается по факту фотографий интимного содержания несовершеннолетней девочки-подростка, которые были опубликованы в Telegram-каналах.

Ранее в Сети появилась информация, что снимки 13-летней девочки были распространены в зарубежных мессенджерах. Фотографии откровенного характера продавались там за деньги. Утверждается, что кадры были предоставлены матерью ребенка.

Недавно глава СК России Александр Бастрыкин также поручил правоохранительным органам Югры доложить о ходе расследования убийства няганской школьницы. Тело ребенка было найдено в 2011 году.