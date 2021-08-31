Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 09:24
09:21
Экономика
Новая версия Lada Granta может появиться на авторынке
09:17
Экономика
Перечислены способы снизить платеж по ипотеке
09:15
Происшествия
Ребенку оторвало фалангу пальца во время катания с горки в Нижнем Новгороде
09:15
Общество
Абрамченко поддержала инициативу создания экокодекса России
09:15
Общество
Синоптик Леус пообещал москвичам бабье лето в сентябре
09:14
Спорт
Хавбек ЦСКА Влашич подписал шестилетний контракт с «Вест Хэмом»
09:09
Политика
Талибы указали на проигрыш Вашингтона в Афганистане
09:08
Происшествия
ВАЗ загорелся после столкновения с такси на трассе в Московской области
09:06
Общество
Жители России стали реже закупаться в крупных продуктовых магазинах
09:03
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара
Все новости

Бастрыкин поручил проверить ход дела о фотосъемке подростка из Красноярска
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить ход дела о фотосъемке подростка из Красноярска
sledcom.ru  /  Пресс-служба Следственного комитета РФ

Москва, 31 августа. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить ход расследования по фотосессии несовершеннолетней девочки из Красноярска.

Информация об этом сообщается на сайте СК РФ. Бастрыкин поручил следователям Красноярска доложить о ходе дела. Недавно уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова сообщила, что разбирается по факту фотографий интимного содержания несовершеннолетней девочки-подростка, которые были опубликованы в Telegram-каналах.

Ранее в Сети появилась информация, что снимки 13-летней девочки были распространены в зарубежных мессенджерах. Фотографии откровенного характера продавались там за деньги. Утверждается, что кадры были предоставлены матерью ребенка.

Недавно глава СК России Александр Бастрыкин также поручил правоохранительным органам Югры доложить о ходе расследования убийства няганской школьницы. Тело ребенка было найдено в 2011 году.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Бастрыкин поручил проверить ход дела о фотосъемке подростка из Красноярска
расследование фотографии подросток
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru