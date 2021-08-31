Глава Mobius Capital Partners посоветовал 10% активов держать в золоте

Москва, 31 августа. Инвесторы смогут противостоять растущей инфляции успешно, если хотя бы 10% их активов составляет золото, заявил основатель управляющей компании Mobius Capital Partners Марк Мобиус.

По мнению специалиста, в следующем году ожидается значительная «глобальная девальвация валют». Было бы правильным владеть золотыми активами, которые не сможет конфисковать правительство. Вложить в физическое золото Мобиус предлагает десять процентов активов.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал, сколько будет стоить доллар к началу осени. Эксперт объяснил возможные цены несколькими факторами, которые оказывают существенное влияние на рубль. По его словам, одним из факторов поддержки отечественной валюты стал пик налогового периода в России, когда компании-экспортеры показывают высокий спрос на рублевую ликвидность перед выплатой налогов и акцизов в бюджет.