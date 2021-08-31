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Таможня возбудила дело о контрабанде леса из Иркутской области в Китай
Политика
Таможня возбудила дело о контрабанде леса из Иркутской области в Китай
portal.petrozavodsk-mo.ru  /  Администрация Петрозаводского городского округа

Иркутск, 31 августа. Таможенная служба Иркутской области возбудила дело о контрабанде леса на территорию КНР.

Пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры информирует, что по материалам проверки Братской транспортной прокуратуры было возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов. Речь идет о сумме более 130 миллионов рублей.

Выяснилось, что обществом с ограниченной ответственностью, учредителем которого является китайский гражданин, были внесены в ЕГАИС по учету древесины и сделок с ней недостоверные данные о происхождении лесоматериалов. Таким образом была легализована древесина, изготовленная незаконным образом.

Компания экспортировала в Китай 9,7 кубометра древесины в 2019–2020 годах. Учредителем ее грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом до миллиона рублей.

Ранее сибирские ученые предложили новый способ отслеживания состояния лесов. Новая методика уже прошла испытания и показала свою эффективность.

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