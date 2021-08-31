Военный обозреватель Артамонов объяснил, будет ли НАТО поставлять оружие Украине

Москва, 31 августа. Запад не заинтересован в развитии военного дела на Украине, а потому она не получит вооруженную помощь. Об этом заявил военный обозреватель Александр Артамонов.

В ходе интервью для издания «Украина.ру» у эксперта поинтересовались, сколько бы времени и финансов понадобилось, если бы США решили сделать Украину военным ресурсом в борьбе с Россией. Однако он считает, что этот сценарий нереален.

«На мой взгляд такого не будет никогда. В данном случае я повторю логику одного из своих старших товарищей. В принципе, Запад совершенно не интересует развитие военного дела. Кроме разворовывания «Южмаша», кроме попытки «сканнибалить», забрать ресурсы, которые достались от Советского Союза, Запад ни чем не интересуется», — отметил Артамонов.

Он добавил, что США вынуждают молодые демократии закупать вооружение. При этом старое подлежит утилизации, и делается это в живых полевых условиях. Списанное оружие везут на Украину, где из него стреляют по гражданам собственной страны.

«Никогда и никто не поставит Украине никакой современной военной техники. В этом никто не заинтересован. Украина и заплатить за это не может», — подчеркнул эксперт.

Ранее доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев объяснил, как российское оружие обесценило системы ПРО НАТО.