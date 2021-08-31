Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 09:24
09:21
Экономика
Новая версия Lada Granta может появиться на авторынке
09:17
Экономика
Перечислены способы снизить платеж по ипотеке
09:15
Происшествия
Ребенку оторвало фалангу пальца во время катания с горки в Нижнем Новгороде
09:15
Общество
Абрамченко поддержала инициативу создания экокодекса России
09:15
Общество
Синоптик Леус пообещал москвичам бабье лето в сентябре
09:14
Спорт
Хавбек ЦСКА Влашич подписал шестилетний контракт с «Вест Хэмом»
09:09
Политика
Талибы указали на проигрыш Вашингтона в Афганистане
09:08
Происшествия
ВАЗ загорелся после столкновения с такси на трассе в Московской области
09:06
Общество
Жители России стали реже закупаться в крупных продуктовых магазинах
09:03
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара
Все новости

Пушков назвал бездарной военную кампанию США в Афганистане

  /   Обновлено: 31 августа 2021 08:37
Политика
Пушков назвал бездарной военную кампанию США в Афганистане
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 31 августа. Российский сенатор Алексей Пушков назвал бездарной и бессмысленной военную миссию США в Афганистане.

По мнению политика, 20-летняя кампания является самым большим провалом за всю новейшую историю страны. Об этом Пушков сообщил в своем Telegram-канале, добавив, что американские власти потратили на военную миссию в исламском государстве1 2,2 триллиона долларов.

«В новейшей истории США, полной геополитических просчетов, не было, пожалуй, ничего бездарней и бессмысленней этой войны», — заявил сенатор.

Средства массовой информации Соединенных Штатов сейчас состязаются в «исполненных горечи и разочарования заголовках», в стране начался «афганский синдром» по аналогии с вьетнамским. Все это является ярким свидетельством, что президенту США Джо Байдену не удалось удержать в руках глобальное лидерство, считает Пушков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Пушков назвал бездарной военную кампанию США в Афганистане
Алексей Пушков сша афганистан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru