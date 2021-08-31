Пушков назвал бездарной военную кампанию США в Афганистане

Москва, 31 августа. Российский сенатор Алексей Пушков назвал бездарной и бессмысленной военную миссию США в Афганистане.

По мнению политика, 20-летняя кампания является самым большим провалом за всю новейшую историю страны. Об этом Пушков сообщил в своем Telegram-канале, добавив, что американские власти потратили на военную миссию в исламском государстве1 2,2 триллиона долларов.

«В новейшей истории США, полной геополитических просчетов, не было, пожалуй, ничего бездарней и бессмысленней этой войны», — заявил сенатор.

Средства массовой информации Соединенных Штатов сейчас состязаются в «исполненных горечи и разочарования заголовках», в стране начался «афганский синдром» по аналогии с вьетнамским. Все это является ярким свидетельством, что президенту США Джо Байдену не удалось удержать в руках глобальное лидерство, считает Пушков.

1 Организация запрещена на территории РФ.