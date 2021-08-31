Военный обозреватель Артамонов: Украина не сможет захватить ЛДНР через границу с Россией

Москва, 31 августа. Украинским вооруженным силам не удастся обойти крупные города в Донбассе и захватить ЛДНР путем взятия под контроль границы. Об этом заявил военный эксперт Александр Артамонов.

Якобы существует сценарий, при котором Украина не станет напрямую ввязываться в бой в Донецке, Горловке и Новоазовске, а возьмет ЛДНР в кольцо. При этом вмешательство России в данном случае якобы будет восприниматься как акт агрессии. Однако обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» считает иначе.

«Для того, чтобы подавить сопротивление ополченцев, необходимо использование тяжелой техники, которая запрещена Минскими договорами и «нормандской четверкой». Все соглашения подписаны и за этим наблюдают тщательно. Не только Россия, в данном случае и Германия. Я не думаю, что после ухода госпожи Меркель эта позиция поменяется», — отметил эксперт.

Он добавил, что никто не заинтересован в масштабном военном конфликте на востоке Европы. Это способно спровоцировать еще и гуманитарную катастрофу. Россия может вмешаться в эту ситуацию, поскольку в Донбассе официально проживает большое число ее граждан.

«Естественно, Россия будет вынуждена выступить с гуманитарных позиций. То есть, использование тяжелой техники категорически запрещено. Без тяжелой техники взять границы под контроль никаким украинским частям никогда не удастся. Хватает сейчас вооружения у ополченцев. Армия у них постоянно проходит переподготовку», — подчеркнул Артамонов.

Ранее пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович заявил, что Украина не перейдет к наступлению в Донбасс без «экстраординарных условий».