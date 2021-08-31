Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 09:24
09:21
Экономика
Новая версия Lada Granta может появиться на авторынке
09:17
Экономика
Перечислены способы снизить платеж по ипотеке
09:15
Происшествия
Ребенку оторвало фалангу пальца во время катания с горки в Нижнем Новгороде
09:15
Общество
Абрамченко поддержала инициативу создания экокодекса России
09:15
Общество
Синоптик Леус пообещал москвичам бабье лето в сентябре
09:14
Спорт
Хавбек ЦСКА Влашич подписал шестилетний контракт с «Вест Хэмом»
09:09
Политика
Талибы указали на проигрыш Вашингтона в Афганистане
09:08
Происшествия
ВАЗ загорелся после столкновения с такси на трассе в Московской области
09:06
Общество
Жители России стали реже закупаться в крупных продуктовых магазинах
09:03
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара
Все новости

Военный обозреватель Артамонов: Украина не сможет захватить ЛДНР через границу с Россией

  /   Обновлено: 31 августа 2021 08:36
Политика
Военный обозреватель Артамонов: Украина не сможет захватить ЛДНР через границу с Россией
Федеральное агентство новостей

Москва, 31 августа. Украинским вооруженным силам не удастся обойти крупные города в Донбассе и захватить ЛДНР путем взятия под контроль границы. Об этом заявил военный эксперт Александр Артамонов.

Якобы существует сценарий, при котором Украина не станет напрямую ввязываться в бой в Донецке, Горловке и Новоазовске, а возьмет ЛДНР в кольцо. При этом вмешательство России в данном случае якобы будет восприниматься как акт агрессии. Однако обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» считает иначе.

«Для того, чтобы подавить сопротивление ополченцев, необходимо использование тяжелой техники, которая запрещена Минскими договорами и «нормандской четверкой». Все соглашения подписаны и за этим наблюдают тщательно. Не только Россия, в данном случае и Германия. Я не думаю, что после ухода госпожи Меркель эта позиция поменяется», — отметил эксперт.

Он добавил, что никто не заинтересован в масштабном военном конфликте на востоке Европы. Это способно спровоцировать еще и гуманитарную катастрофу. Россия может вмешаться в эту ситуацию, поскольку в Донбассе официально проживает большое число ее граждан.

«Естественно, Россия будет вынуждена выступить с гуманитарных позиций. То есть, использование тяжелой техники категорически запрещено. Без тяжелой техники взять границы под контроль никаким украинским частям никогда не удастся. Хватает сейчас вооружения у ополченцев. Армия у них постоянно проходит переподготовку», — подчеркнул Артамонов.

Ранее пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович заявил, что Украина не перейдет к наступлению в Донбасс без «экстраординарных условий».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Военный обозреватель Артамонов: Украина не сможет захватить ЛДНР через границу с Россией
украина донбасс лднр александр артамонов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru