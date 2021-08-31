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ЦБ сообщил о снижении риска перегрева рынка ипотеки в России

  /   Обновлено: 31 августа 2021 08:49
Экономика
ЦБ сообщил о снижении риска перегрева рынка ипотеки в России
pixabay.com

, 31 августа. Риски перегрева рынка ипотеки на текущий момент сократились из-за изменения условий госпрограммы «6,5», говорится в материале ЦБ РФ.

Выдачи ипотеки активизировались во втором квартале 2021 года (1,5 триллиона рублей) после замедления в первом (1,2 триллиона рублей). Основной всплеск отмечается в июне по государственной программе льготной ипотеки «6,5».

«Заемщики, вероятно, стремились получить кредит до повышения ставки до 7% и пересмотра предельного размера кредита», — отмечает ЦБ.

Рост ипотеки замедлился в июле, поскольку часть кредитов перешла в другие льготные программы — в основном на расширенную «семейную» и обычную рыночную. Качество портфеля при этом сохраняется на стабильно высоком уровне, отмечает регулятор.

ЦБ также указывает на риски, вызванные ростом ипотечного рынка на фоне увеличения цен на квадратный метр. Также идет речь об умеренно высокой доле выдачи вырисованных кредитов.

Ранее сообщалось, что риелторы готовятся к новым ценам на недвижимость. Эксперты полагают, что на первичном рынке недвижимости осенью сохранится высокий спрос, а цены продолжат расти.

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