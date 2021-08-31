Японцы оценили новый российский внедорожник на базе бронеавтомобиля «Стрела»

Токио, 31 августа. Читатели портала Yahoo News Japan восхитились новым российским внедорожником, который был создан на базе военного бронеавтомобиля «Стрела».

Вес автомобиля составляет 2700 кг. Он оснащен 2,8-литровым двигателем с мощностью в 149 лошадиных сил. Читатели портала оценили российскую новинку. Они отметили идеальный дизайн внедорожника, однако подчеркнули, что экономичнее было бы установить дизельный двигатель не менее трех литров.

«Выглядит очень брутально! Красивая машина!» — прокомментировал один из читателей.

Некоторые пользователи отметили схожесть автомобиля с внедорожником Hummer. Также читатели задумались о примерной стоимости новинки и можно ли будет купить на нее запчасти при поломке.

Недавно стало известно, что популярный автомобиль из фантастического фильма «Назад в будущее» превратят в электромобиль и запустят в серийное производство. Речь идет о шестиместном пикапе Toyota SR5 1985, который в кинокартине принадлежал Марти МакФлаю.