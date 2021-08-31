Россиянам назвали усиливающие воспалительный процесс напитки

Москва, 31 августа. Употребление в больших количествах газировки может усилить воспалительный процесс. Об этом рассказала профессор Эми Гудсон.

Газированные напитки содержат в себе большое количество сахара. Только их регулярное употребление в течение продолжительного времени способно привести к хроническому воспалению.

Алкоголь в больших количествах также приведет к проблемам со здоровьем. В частности, это могут быть желудочно-кишечные болезни. Это происходит из-за разрушения части слизистой оболочки кишечника и изменения его микрофлоры.

Употребление энергетиков также может вызвать воспалительные процессы. В этих напитках содержится большое количество сахара, из-за чего люди часто начинают набирать вес. Такая патология может привести к диабету, сердечным заболеваниям, метаболическому синдрому и другим сопутствующим хроническим воспалениям.

Недавно врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун перечислила осенние ягоды, которые являются самыми полезными для иммунитета. Среди них оказались клюква и брусника.