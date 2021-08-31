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Золотарев: Зеленский привезет в Киев домашнее задание после встречи с Байденом

  /   Обновлено: 31 августа 2021 08:42
Политика
Золотарев: Зеленский привезет в Киев домашнее задание после встречи с Байденом
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 31 августа. Украинский лидер Владимир Зеленский способен привезти в страну лишь очередное домашнее задание после встречи с американским президентом Джо Байденом.

Соответствующим мнением поделился украинский аналитик Андрей Золотарев. Визит Зеленского в Вашингтон перенесли с 31 августа на 1 сентября из-за эвакуации американцев с территории Афганистана. Президенты США и Украины во время встречи проведут обсуждение тем Донбасса и трубопровода «Северный поток — 2».

Золотарев сообщил РИА Новости, что Зеленский привезет из Вашингтона только задание по борьбе с коррупцией и олигархами. По мнению аналитика, речь идет об Игоре Коломойском. Причиной этого является имитация борьбы с этим олигархом. Специалист подчеркнул, что это маркер для США. Золотарев добавил, что американцы потребуют будущих реформ в украинской судебной системе.

В Киеве ранее сообщили, о чем Зеленский во время встречи собирается просить Байдена. Президент Украины предложит американскому лидеру поучаствовать в «возвращении» Донбасса и Крыма.

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