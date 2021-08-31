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Политолог Абзалов назвал причины переноса саммита Зеленского и Байдена
Политика
Политолог Абзалов назвал причины переноса саммита Зеленского и Байдена
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 августа. Переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского были перенесены из-за вывода американских войск из Афганистана. Об этом заявил политолог Дмитрий Абзалов.

Эксперт дал интервью изданию «Украина.ру», в котором напомнил, что саммит глав государств переносится уже не в первый раз. Украинский лидер хотел прилететь в Вашингтон сразу после того, как стало ясно, что Белый дом не будет вводить санкции против «Северного потока — 2».

«В августе, как и во всех странах, происходит перерыв деятельности органов законодательной власти. Переводя на русский язык, конгресс на каникулах, причем достаточно плотно на каникулах. В это время собраться и провести какие-то взаимодействия с конгрессменами крайне сложно, несмотря на то, что украинская сторона закинула десант целый», — отметил Абзалов.

Он добавил, что в сентябре состоятся выборы в немецкий парламент, где, скорее всего, «зеленым» не удастся победить. В правительстве Германии может произойти ряд перестановок, а потому у Украины остается мало времени на переговоры, поскольку после выборов разговаривать уже нет смысла.

«Если бы 31 числа он (Зеленский. — Прим. ред.) провел бы встречу, то встреча была бы на ногах в лучшем случае. Она бы полностью была сметена повесткой Афганистана. Вопрос заключается в другом. Если Зеленский предполагает, что 1 числа не будет Афганистана, то это очень большое заблуждение. Потому что 1 число — это будет первый день после выхода из Афганистана со всеми вытекающими отсюда последствиями», — резюмировал эксперт.

Ранее глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал о подробностях встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.

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Все новости / Политика / Политолог Абзалов назвал причины переноса саммита Зеленского и Байдена
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