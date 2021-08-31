«Худшая военная катастрофа США»: американцы обсудили уход своих войск из Афганистана

Вашингтон, 31 августа. Президент США Джо Байден обвинил в уходе американских войск из Афганистана своего предшественника Дональда Трампа. Однако его сограждане с ним не согласны.

Глава Белого дома заявил, что у него было два варианта решений этой проблемы: следовать сделке с «Талибаном»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) или вернуть вооруженные силы для продолжения «бесконечной войны». Об этом пишет Regnum.

«Мы все знаем, что он делал потрясающие неверные суждения и решения, когда говорил об этом. То, что случилось, это не предсказуемый сопутствующий ущерб, это огромная стратегическая и логическая ошибка», — считает @loulouq27.

Другой пользователь отметил, что почти все хотели уйти из Афганистана. Однако не стоило это делать худшим способом. США не покинули страну, а оставили тысячу своих сограждан в заложниках.

«Мы оставили своих граждан там. Это худшая военная катастрофа США в современной истории», — добавил @Neuro101.

Еще один американец уверен, что это не завершение войны. Солдаты просто убежали, оставив свою собственность. Это не проявление силы со стороны могущественного государства, которое считает себя супердержавой.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что США направят выведенные из Афганистана силы на Украину.

1 Организация запрещена на территории РФ.