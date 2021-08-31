Португалия отказала Савичевой в виде на жительство

Москва, 31 августа. Российской певице Юлии Савичевой отказали в виде на жительство в Португалии.

Савичевой отказали в виде на жительство из-за бюрократических процедур. Об этом артистка рассказала РИА Новости.

«Я впервые сталкиваюсь с этой бумажной волокитой. В августе мы в очередной раз приехали в посольство Португалии с пакетом документов на вид на жительство, и снова отказ, потому что каких-то бумаг не хватает», — сообщила певица.

Она призналась, что уже год не видела своего ребенка, поэтому покинула португальское посольство со слезами на глазах. Савичева отметила, что не собирается навсегда уезжать из России. В ее планах жить на две страны. Певица добавила, что любит и Россию, и Португалию, и родной Курган.

Ранее Савичева рассказала о длительной разлуке с дочерью, которая живет в Португалии. Звезда уже год не может увидеть ребенка. Исполнительница мечтает отправиться в страну, где ее дочь Анна живет с бабушкой и дедушкой. Но из-за пандемии коронавируса возникли трудности.